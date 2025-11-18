Талалаев о выездном матче с «Оренбургом»: «Футбол на натуральном и искусственном поле – это два разных вида спорта. Тем более в конце ноября, что бы ни говорили про подогрев»
Андрей Талалаев: футбол на натуральном и искусственном поле – разные виды спорта.
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что матчи на натуральном и искусственном поле кардинально отличаются.
В субботу «Балтика» сыграет с «Оренбургом» на выезде в 16-м туре Мир РПЛ.
– Матч будет проходить в Оренбурге в конце ноября на искусственном поле. Для меня футбол на натуральном поле и на искусственном, тем более замерзшем поле, что бы ни говорили про подогрев, – это два разных вида спорта.
– Что делать?
– Готовиться, – сказал Талалаев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
