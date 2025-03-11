Бан Погба за допинг истек. Поль ведет переговоры с клубами и хочет сыграть на ЧМ. Дешам сказал, что дверь сборной Франции для него не закрыта, но нужно набрать форму
Поль Погба готовится к возвращению в футбол.
Срок дисквалификации француза за нарушение антидопинговых правил истек 10 марта. Погба оценивает дальнейшие шаги развития карьеры.
Как передает журналист Бен Джейкобс, Поль усердно тренируется в Майами с личными фитнес-тренерами и продолжает вести переговоры с клубами.
Погба также регулярно общается с Дидье Дешамом и получил подтверждение, что дверь в сборную Франции остается открытой, если он будет в хорошей форме и набирет кондиции.
Одна из целей Погба – сыграть за Францию на чемпионате мира 2026 года, и он понимает, что выбор следующего клуба имеет ключевое значение, поэтому он не спешит с решением, где продолжить карьеру.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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