«Факел» обратился в ЭСК по удалению Якимова и голам Гонду и Кассьерры в матче с «Зенитом»
«Факел» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Зенитом».
В субботу воронежцы уступили со счетом 0:2 в домашнем матче 20-го тура Мир РПЛ. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
«Факел» попросил ЭСК рассмотреть эпизод с возможным фолом в атаке перед голом Лусиано Гонду на 19‑й минуте матча, удаление полузащитника Вячеслава Якимова за фол на Гонду на 37‑й минуте, а также отсутствие офсайда в эпизоде с голом Матео Кассьерры на 57‑й минуте.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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