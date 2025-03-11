«Факел» обратился в ЭСК по удалению Якимова и голам Гонду и Кассьерры в матче с «Зенитом»

«Факел» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча с «Зенитом».

В субботу воронежцы уступили со счетом 0:2 в домашнем матче 20-го тура Мир РПЛ . Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым .

«Факел » попросил ЭСК рассмотреть эпизод с возможным фолом в атаке перед голом Лусиано Гонду на 19‑й минуте матча, удаление полузащитника Вячеслава Якимова за фол на Гонду на 37‑й минуте, а также отсутствие офсайда в эпизоде с голом Матео Кассьерры на 57‑й минуте.

ЭСК рассмотрит удаление Вендела в матче с «Факелом». Хавбек «Зенита» показал средний палец болельщикам

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