Кавазашвили о Карпине: «Тренер сборной – самый авторитетный, имеет право давать поручения наставнику клуба, чтобы он ставил в состав воспитанника. Иностранцы занимают места молодежи»

Анзор Кавазашвили: иностранцы занимают места талантливой молодежи.

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о роли Валерия Карпина во главе сборной России.

«Рулевой национальной сборной является самым авторитетным тренером и имеет право указывать и давать поручения наставнику клуба. Чтобы он ставил в состав воспитанника местного футбола, который понадобится сборной. Это все должно быть закреплено на конференции РФС.

Если этого не будет, то клубы также будут плевать на всех, кроме себя. Они делают лишь то, что им надо. Надо покупать шесть легионеров – вот и покупают, деньги есть. Ставят они их в основной состав или нет – другой вопрос.

Главное, что иностранцы занимают места талантливой молодежи, воспитанной в российских школах. Откуда у нас тогда появится сборная?» – сказал Анзор Кавазашвили.