«Авангард» выиграл 12 матчей подряд, у Ткачева победный гол в ворота «Торпедо» на 58-й. Команда Ги Буше – 3-я на Востоке

«Авангард» выиграл 12 подряд матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Ги Буше одержала победу над «Торпедо» со счетом 4:3 в домашнем матче, отыгравшись с 1:3 в начале третьего периода.

Форвард омичей Владимир Ткачев забил победный гол на 58-й минуте матча. Форвард провел первую игру в текущем сезоне КХЛ , он не выступал с лета из-за разрыва ахилла.

Таким образом, «Авангард » набрал 82 очка после 64 матчей и поднялся на 3-е место в таблице Восточной конференции.

У «Торпедо » 5 поражений в 9 последних матчах. Команда тренера Игоря Ларионова идет 8-й на Западе с 70 очками в 64 играх.