Семак об оскорблениях Вендела болельщиками «Факела»: «Удар по имиджу российского футбола. Интересно посмотреть, как работает Fan ID на самом деле – те, кто так себя ведет, должны быть наказаны»

Сергей Семак надеется на наказание для фанатов «Факела», оскорблявших Вендела.

Напомним, полузащитник «Зенита» был удален за показанный средний палец в сторону болельщиков «Факела » в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

– Что касается ситуации по болельщикам, то здесь все, мне кажется, очень очевидно. Сейчас очень интересно будет посмотреть, как на самом деле работает Fan ID, потому что те люди, которые себя так ведут, должны нести справедливое наказание. У нас есть прекрасная возможность убедиться в том, что эта система работает.

– История по болельщикам не закончена. То есть в идеале она будет закончена, когда будут выявлены конкретные люди, и будет понятно, что произошло на трибунах окончательно?

– Конечно, я думаю, что прецеденты уже были в поведении болельщиков. Что касается последней ситуации, то у каждой команды есть все возможности для того, чтобы по видеокамерам, по Fan ID, по билетам, можно было определить, кто из болельщиков и как себя вел и сделать определенные выводы. И те люди, которые позволяют себе так себя вести, должны понести справедливое наказание, потому что это удар по имиджу всего нашего российского футбола, – сказал главный тренер «Зенита ».