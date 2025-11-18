«Рубин» проводит проверку по поводу травмы 11-летней футболистки на тренировке: «Физическое наказание детей в академии никогда не практиковалось»

«Рубин» проводит проверку по поводу травмы 11-летней футболистки.

Ранее сообщалось, что воспитанница академии «Рубина» сломала ногу , когда перетаскивала тяжелые ворота, выполняя наказание тренера. Из-за полученной травмы спортсменка, вероятно, закончит с футболом. Семья девочки написала заявление в полицию, клуб ведет переговоры о досудебном урегулировании ситуации.

«Рубин» находится на связи с родителями пострадавшей девочки и будет помогать ей в восстановлении и реабилитации. Что касается тренера, то Юлия Балыкова возглавляет женскую команду «Рубина» среди девушек до 14 лет и официально является сотрудником клуба.

В академии клуба никогда не практиковалось физическое наказание детей, это неприемлемо для педагогов и тренеров. По факту происшествия в клубе проводится служебная проверка и выяснение всех обстоятельств случившегося», – сообщили в пресс-службе «Рубина ».