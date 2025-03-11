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«Барселона» – «Бенфика». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Барселона» примет «Бенфику» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:45 по московскому времени. 

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko. 

Европа. Лига чемпионов 11 марта 17:45
1/8 финала
Олимпик Льюис Компанис
Барселона
До матча
-XG-
Бенфика
Коэффициенты

Первый матч: 1:0

Таблица ЛЧ

Статистика ЛЧ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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