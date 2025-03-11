«Барселона» – «Бенфика». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Барселона» примет «Бенфику» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko.

Первый матч: 1:0

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