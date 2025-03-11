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Клуб Тарасова «Родина Медиа» объявил о закрытии. Он существовал с 2022 года при поддержке бизнесмена Ломакина

Прекратил существование медиафутбольный клуб Дмитрия Тарасова «Родина Медиа».

Команда объявила о закрытии в своих социальных сетях.

«Мы вместе с вами прошли прекрасный путь! Это было время ярких чемпионств, красивых побед и неприятных поражений, которые делали нас сильнее. Вместе мы забивали трибуны и кричали друг за друга. Мы шумели в медиаполе настолько громко, что о нас точно еще будут говорить – они сделали это.

Каждый из вас – неотъемлемая часть нашей истории. Мы создали не просто команду, а настоящую семью, где каждый игрок, тренер и болельщик был важен и ценен.

У каждой истории есть конец, сегодня она заканчивается для нас. Друг за друга и за «Родину Медиа» – навсегда в воспоминаниях. 

С любовью и благодарностью, ваша «Родина Медиа» 🤍🖤», – говорится в заявлении клуба.

«РМ» была основана летом 2022 года. Командой руководили бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов и музыкальный продюсер Текила, главным тренером с момента основания был Андрей Каряка.

Клуб сотрудничал с «Родиной» – профессиональной командой миллиардера Сергея Ломакина. Ранее стало известно, что структуры бизнесмена больше не будут финансировать «Родину Медиа».

Команда Тарасова и Текилы в 2023 году выиграла третий сезон Winline Медиалиги, а в 2024-м – Суперкубок МФЛ.

Клуб Тарасова закрылся – проблемы с деньгами. Помогал миллиардер Ломакин

😭 Слезы школьника – его любимый клуб закрывается. На первый матч привела мама

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Родины Медиа»
logoРодина Медиа
logo«T-Killah» Александр Тарасов
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кризис
logoПервая лига
Сергей Ломакин
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