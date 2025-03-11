У Батракова 21 (12+9) очко в 26 матчах сезона. Хавбек «Локо» ассистировал Ненахову с углового в игре с «Динамо» Махачкала
Алексей Батраков совершил 21-е результативное действие в сезоне.
Полузащитник «Локомотива» сделал ассист в матче с махачкалинским «Динамо» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России – его подачу с углового замкнул Максим Ненахов.
19-летний футболист проводит 26-ю игру в текущем сезоне. На его счету 12 забитых голов и 9 результативных передач во всех турнирах.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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