  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Батракова 21 (12+9) очко в 26 матчах сезона. Хавбек «Локо» ассистировал Ненахову с углового в игре с «Динамо» Махачкала
12

У Батракова 21 (12+9) очко в 26 матчах сезона. Хавбек «Локо» ассистировал Ненахову с углового в игре с «Динамо» Махачкала

Алексей Батраков совершил 21-е результативное действие в сезоне.

Полузащитник «Локомотива» сделал ассист в матче с махачкалинским «Динамо» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России – его подачу с углового замкнул Максим Ненахов.

19-летний футболист проводит 26-ю игру в текущем сезоне. На его счету 12 забитых голов и 9 результативных передач во всех турнирах.

Подробную статистику Батракова можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoАлексей Батраков
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoДинамо Махачкала
logoМаксим Ненахов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» Махачкала – «Локомотив». 1:1 – Аззи ответил на гол Ненахова. Онлайн-трансляция
1545 минут назадLive
Батраков впервые будет капитаном «Локомотива» в официальном матче. 19-летний полузащитник выйдет с капитанской повязкой на игру с «Динамо» Махачкала в Кубке России
12сегодня, 15:04
«Зенит» победил «Локомотив» в закрытом товарищеском матче – 1:0. У Монтеса автогол на 90-й
1222 февраля, 21:39
Суперкубок России намечен на 12 июля, осенняя часть РПЛ пройдет с 18 июля по 14 декабря. РФС утвердил календарный план на 2025-й («РБ Спорт»)
1723 января, 12:37
Гаджиев о Мостовом-тренере: «Я не могу давать ему советы. Какое имею право? Без хороших тренеров подготовка классных игроков невозможна»
524 декабря 2024, 13:58
Главные новости
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2. «Локомотив» в гостях у «Динамо» Махачкала, «Краснодар» принимает «Ахмат», «Спартак» сыграет с «Акроном» в среду
558 минут назадLive
Фримпонг планирует покинуть «Байер» летом. Защитник хочет перейти в «Реал» или «Барсу»
1812 минут назад
«Пока Денисов играет в старте «Спартака», «Зениту» и «Краснодару» нечего волноваться – за золото будут бороться только они». Радимов об ошибках Даниила
1424 минуты назад
Кержаков посоветовал молодым футболистам не спешить с личной жизнью: «Вы найдете человека. Не торопитесь кидаться с головой в омут, вы можете наделать ошибок»
734 минуты назад
Шалимов об удалении Якимова в игре с «Зенитом»: «Какое там лишение возможности забить гол? Мяч летит в угловой флажок, его надо еще догнать, обработать. Просто катастрофа!»
18сегодня, 15:57
Фанаты «МЮ» о новом стадионе: «Повысятся ли цены на билеты? Пострадает ли атмосфера? Увеличится ли долг? Сократятся ли инвестиции в состав? Мы обеспокоены возможными последствиями»
18сегодня, 15:48
Радимов о жесте Вендела: «За 5 лет так довести человека, что он кому-то что-то показал – наверное, неспроста, правильно? Провокация. На стадионе «Факела» не в первый раз такое»
57сегодня, 15:27
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» примет «Бенфику» в ответном матче, «Ливерпуль» сыграет с «ПСЖ», «Байер» – с «Баварией», «Интер» против «Фейеноорда»
190сегодня, 15:15
Бан Погба за допинг истек. Хавбек ведет переговоры с клубами, Дешам готов вызвать Поля в сборную Франции, если он наберет форму
37сегодня, 15:15
Батраков впервые будет капитаном «Локомотива» в официальном матче. 19-летний полузащитник выйдет с капитанской повязкой на игру с «Динамо» Махачкала в Кубке России
12сегодня, 15:04
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» предоставил КДК доказательства оскорблений в адрес Вендела в матче с «Факелом»
13 минуты назад
«Краснодар» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
56 минут назад
Бахрейн о матче с Россией: «Желание сыграть есть, но в 2025-м вряд ли. Когда будет утвержден график на следующий год, тогда можно планировать»
221 минуту назад
«Барселона» – «Бенфика». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
29сегодня, 07:05
Канчельскис о том, что Кантона ударил ногой фаната: «Он прав. Ты только что получил красную, а тебе какой-то пьяный чудик с трибуны орет, оскорбляя самое святое – семью. Эрик – великий игрок»
931 минуту назад
Паредес продлил контракт с «Ромой» до 2026-го
41 минуту назадФото
«Динамо» Махачкала – «Локомотив». 1:1 – Аззи ответил на гол Ненахова. Онлайн-трансляция
1545 минут назадLive
Анчелотти перед ответным матчем с «Атлетико»: «Отрабатывать пенальти сложно – воссоздать атмосферу, психологическую ситуацию... В данный момент мы об этом не думаем»
51 минуту назад
Малафеев о Дугласе в сборной России: «Неуместно. Такие шаги не приносят пользу нашему футболу. Должны опираться на своих»
3сегодня, 16:07
«Оренбург» принимает «Факел». Приходите на домашний матч против воронежцев!
сегодня, 16:00Реклама