У Батракова 21 (12+9) очко в 26 матчах сезона. Хавбек «Локо» ассистировал Ненахову с углового в игре с «Динамо» Махачкала

Алексей Батраков совершил 21-е результативное действие в сезоне.

Полузащитник «Локомотива » сделал ассист в матче с махачкалинским «Динамо » в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России – его подачу с углового замкнул Максим Ненахов .

19-летний футболист проводит 26-ю игру в текущем сезоне. На его счету 12 забитых голов и 9 результативных передач во всех турнирах.

Подробную статистику Батракова можно найти здесь .