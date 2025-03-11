Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» примет «Бенфику» в ответном матче, «Ливерпуль» сыграет с «ПСЖ», «Байер» – с «Баварией», «Интер» против «Фейеноорда»
Сегодня стартуют ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Барселона» примет «Бенфику» в ответном матче, «Ливерпуль» сыграет с «ПСЖ», «Байер» – с «Баварией», «Интер» будет противостоять «Фейеноорду».
1/8 финала
Ответные игры
Европа. Лига чемпионов 11 марта 17:45
1/8 финалаОлимпик Льюис Компанис
Первый матч: 1:0
1/8 финалаЭнфилд
Первый матч: 1:0
1/8 финалаБай-Арена
Первый матч: 0:3
1/8 финалаСан-Сиро
Первый матч: 2:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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