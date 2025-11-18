Ван Дейк о выходе Нидерландов на ЧМ: «Мы сделали то, что должны были. Критика – часть современного футбола, важно действовать слаженно, чтобы нас было трудно победить»
Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассказал об амбициях команды на чемпионате мира.
Вчера сборная Нидерландов разгромила команду Литвы (4:0) и вышла на чемпионат мира, заняв первое место в группе G. Ван Дейк провел 72-й матч в качестве капитана сборной, побив рекорд Франка де Бура.
«Мы сделали то, что должны были сделать. Ближе к концу мы стали играть немного небрежно, но это была хорошая победа. В отборе у нас было несколько сложных периодов. У нас будут товарищеские матчи в марте и июне, чтобы улучшить ситуацию и подготовиться к чемпионату мира.
Конечно, приятно слышать комплименты, но их не всегда легко выслушивать. Я невероятно горжусь рекордом, но еще больше я горд, что так долго был лидером этих ребят. В детстве я ни за что бы не осмелился даже мечтать об этом».
О критике
«Это часть современного футбола, что-то само собой разумеющееся. С этим нужно просто смириться. Оправдана ли она? У каждого свое мнение. Ее невозможно победить. Все зависит скорее от вашего собственного мнения. Вы знаете, что могли бы сделать что-то лучше, и вам нужно работать над этим. Думаю, я научился значительно лучше сохранять фокус».
Об амбициях Нидерландов на ЧМ-2026
«У нас фантастические игроки, которые играют на высочайшем уровне. Сейчас важно быть слаженной командой и действовать вместе, чтобы стать теми, кого сложно победить, если не невозможно. Я с нетерпением жду этого [турнира]. Надеюсь, мы сможем привлечь в Америку много болельщиков из Нидерландов. Я очень уверен в себе. В финальной части может случиться все, что угодно, надеюсь, к лучшему для нас. Надеюсь, Суринам также пройдет квалификацию (мать ван Дейка родом из Суринама – Спортс’‘). Было бы здорово оказаться в одной группе», – сказал ван Дейк.