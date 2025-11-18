Ван Дейк о выходе Нидерландов на ЧМ: «Мы сделали то, что должны были. Критика – часть современного футбола, важно действовать слаженно, чтобы нас было трудно победить»

Ван Дейк о выходе Нидерландов на ЧМ: сделали то, что должны были.

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк рассказал об амбициях команды на чемпионате мира.

Вчера сборная Нидерландов разгромила команду Литвы (4:0) и вышла на чемпионат мира, заняв первое место в группе G. Ван Дейк провел 72-й матч в качестве капитана сборной, побив рекорд Франка де Бура.

«Мы сделали то, что должны были сделать. Ближе к концу мы стали играть немного небрежно, но это была хорошая победа. В отборе у нас было несколько сложных периодов. У нас будут товарищеские матчи в марте и июне, чтобы улучшить ситуацию и подготовиться к чемпионату мира.

Конечно, приятно слышать комплименты, но их не всегда легко выслушивать. Я невероятно горжусь рекордом, но еще больше я горд, что так долго был лидером этих ребят. В детстве я ни за что бы не осмелился даже мечтать об этом».

О критике

«Это часть современного футбола, что-то само собой разумеющееся. С этим нужно просто смириться. Оправдана ли она? У каждого свое мнение. Ее невозможно победить. Все зависит скорее от вашего собственного мнения. Вы знаете, что могли бы сделать что-то лучше, и вам нужно работать над этим. Думаю, я научился значительно лучше сохранять фокус».

Об амбициях Нидерландов на ЧМ-2026

«У нас фантастические игроки, которые играют на высочайшем уровне. Сейчас важно быть слаженной командой и действовать вместе, чтобы стать теми, кого сложно победить, если не невозможно. Я с нетерпением жду этого [турнира]. Надеюсь, мы сможем привлечь в Америку много болельщиков из Нидерландов. Я очень уверен в себе. В финальной части может случиться все, что угодно, надеюсь, к лучшему для нас. Надеюсь, Суринам также пройдет квалификацию (мать ван Дейка родом из Суринама – Спортс’‘). Было бы здорово оказаться в одной группе», – сказал ван Дейк.