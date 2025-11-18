Кандидат в президенты «Барселоны» Фонт представил свою программу. Хави посетил мероприятие и сидел с женой в первом ряду
Виктор Фонт представил программу для выборов президента «Барселоны».
17 ноября прошла презентации группы Nosaltres («мы» на каталанском – Спортс’‘) – движения, которое возглавляет кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт.
Мероприятие посетило около тысячи человек.
Одним из гостей стал бывший главный тренер «Барселоны» Хави, который сидел в первом ряду вместе со своей женой и еще одним бывшим игроком каталонцев Габри.
Хави возглавлял команду в период работы действующего президента «Барселоны» Жоана Лапорты.
Фонт обвинил Лапорту в использовании ресурсов «Барсы» в предвыборной кампании – маскота Кота и трофеев: «Это конфликт интересов – и незаконно, скорее всего»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
