«Байер» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Байер» играет с «Баварией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko.
Европа. Лига чемпионов 11 марта 20:00
1/8 финалаБай-Арена
Первый матч: 0:3
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости