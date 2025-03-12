Доннарумма отразил удары Нуньеса и Джонса в серии пенальти. Игроки «ПСЖ» не промахивались
Джанлуиджи Доннарумма вывел «ПСЖ» в четвертьфинал Лиги чемпионов двумя сэйвами.
Парижане дошли до серии пенальти в противостоянии с «Ливерпулем» в 1/8 финала.
Голкипер клуба Лиги 1 сумел отразить удары Дарвина Нуньеса и Кертиса Джонса. Забить итальянцу смог только Мохамед Салах.
Футболисты «ПСЖ» реализовали все свои удары с точки и теперь выступят в четвертьфинале.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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