Доннарумма отразил удары Нуньеса и Джонса в серии пенальти. Игроки «ПСЖ» не промахивались

Джанлуиджи Доннарумма вывел «ПСЖ» в четвертьфинал Лиги чемпионов двумя сэйвами.

Парижане дошли до серии пенальти в противостоянии с «Ливерпулем » в 1/8 финала.

Голкипер клуба Лиги 1 сумел отразить удары Дарвина Нуньеса и Кертиса Джонса . Забить итальянцу смог только Мохамед Салах.

Футболисты «ПСЖ » реализовали все свои удары с точки и теперь выступят в четвертьфинале.