«Интер» – «Фейеноорд». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Интер» встречается с «Фейеноордом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko.

Первый матч: 2:0

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