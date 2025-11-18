Роналду сегодня встретится с Трампом в Белом доме

Дональд Трамп примет Криштиану Роналду в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп и нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра » Криштиану Роналду во вторник, 18 ноября, встретятся в Белом доме.

В этот же день Трамп проведет встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

16 ноября Роналду из-за дисквалификации не сыграл за сборную Португалии в матче квалификации ЧМ-2026 против команды Армении (9:1).

Роналду считает себя популярнее Трампа: «В мире нет никого известнее меня»