17-летний Ямаль – самый молодой игрок с голом и ассистом в матче ЛЧ. Вингер «Барсы» побил рекорд Эмболо
Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории с голом и ассистом в игре ЛЧ.
«Барселона» принимает «Бенфику» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1, первый тайм).
На 11-й минуте испанец отдал голевой пас на Рафинью, а на 27-й забил сам.
Таким образом, Ямаль в возрасте 17 лет и 241 дня стал самым молодым игроком в истории, оформившим гол+пас в матче Лиги чемпионов.
Вингер «Барселоны» побил рекорд Бреэля Эмболо, установленный в 2014 году (17 лет и 263 дня). У швейцарца было 1+1 за «Базель» в матче с «Лудогорцем».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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