«Челси» предлагал включить Лавию в сделку по Гарначо. «МЮ» отказался из-за опасений в физической форме хавбека

«Челси» предлагал «Манчестер Юнайтед» забрать Ромео Лавию.

Этим летом «Манчестер Юнайтед » отклонил предложение «Челси » включить полузащитника Ромео Лавию в сделку по переходу Алехандро Гарначо в лондонский клуб.

Отмечается, что манкунианцы приняли такое решение, поскольку имели опасения из-за физической формы футболиста.

В этом сезоне Лавия провел 4 матча в сезон АПЛ и не отметился результативными действиями.