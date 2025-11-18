«Челси» предлагал включить Лавию в сделку по Гарначо. «МЮ» отказался из-за опасений в физической форме хавбека
«Челси» предлагал «Манчестер Юнайтед» забрать Ромео Лавию.
Этим летом «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Челси» включить полузащитника Ромео Лавию в сделку по переходу Алехандро Гарначо в лондонский клуб.
Отмечается, что манкунианцы приняли такое решение, поскольку имели опасения из-за физической формы футболиста.
В этом сезоне Лавия провел 4 матча в сезон АПЛ и не отметился результативными действиями.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?22471 голос
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости