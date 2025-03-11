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Тарасова об отказе в нейтральном статусе гимнастке Листуновой: «Уже не знают, как нас унизить и оскорбить – русских, сильных, красивых и справедливых людей»

Тарасова поддержала гимнастку Листунову, которой не дали нейтральный статус.

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Виктория Листунова заявила, что Международная федерация гимнастики (FIG) не одобрила ей нейтральный статус из-за открытки с поздравлением с 9 мая, выложенной в соцсети.

«Уже не знают, как нас унизить и оскорбить – русских, сильных, красивых и справедливых людей. Придется этой девочке потерпеть. Характер у нее, наверное, чемпионский.

Потом, когда выйдет на старт другого международного соревнования, чтобы она всех разнесла! Чтобы выступила так, чтобы всем стало плохо! Печально это все, портят жизнь молодежи», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
FIG
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
logoТатьяна Тарасова
Виктория Листунова
Политика
спортивная гимнастика
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