Наместников забил «Рейнджерс», прервав серию из 12 матчей без голов. У него 31 очко в 62 играх в сезоне
Владислав Наместников забил «Рейнджерс», прервав серию из 12 матчей без голов.
Форвард «Виннипега» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (2:1). Его признали второй звездой встречи.
На счету 32-летнего россиянина 31 (11+20) балл в 62 играх в текущем сезоне при полезности «+19». Он прервал серию из 8 игр без очков и из 12 – без заброшенных шайб.
Сегодня Наместников (13:51, 2:00 – в большинстве, 1:18 – в меньшинстве, «+1») 3 раза бросил в створ и дважды промахнулся, применил 2 силовых приема, сделал 1 перехват и допустил 1 потерю. На вбрасываниях выиграл 50% попыток (6 из 12).
Опубликовал: Александр Балабанов
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