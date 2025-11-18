Ямаль поставил в профиль фото с цитатой: «Камп Ноу» – место, где будет написана история»
Ламин Ямаль предвосхитил возвращение «Барселоны» на «Камп Ноу».
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль изменил фото профиля в социальной сети на фоне того, что 22 ноября «Барселона» впервые за два с половиной года сыграет на «Камп Ноу» – в матче Ла Лиги против «Атлетика».
Во время реконструкции основной арены игры каталонской команды проводились на «Олимпик Льюис Компанис» и «Эстади Йохан Кройфф».
На новой фотографии профиля Ямаль указывает на герб «Барсы» на груди, изображение сопровождается цитатой: «Монжуик» – это начало. «Камп Ноу» – место, где будет написана история».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
