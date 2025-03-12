«Бавария» сыграет с «Интером» в четвертьфинале Лиги чемпионов
«Бавария» и «Интер» встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов.
В 1/8 финала команда Венсана Компани дважды обыграла «Байер» (3:0, 2:0), а команда Симоне Индзаги одержала две победы над «Фейеноордом» (2:0, 2:1).
Первая игра пройдет 8 или 9 апреля, ответная – 15 или 16 апреля.
В последний раз «Бавария» и «Интер» играли в сезоне-2022/23. Оба раза мюнхенцы победили со счетом 2:0.
Опубликовал: Александр Суряев
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