28

«Бавария» сыграет с «Интером» в четвертьфинале Лиги чемпионов

«Бавария» и «Интер» встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В 1/8 финала команда Венсана Компани дважды обыграла «Байер» (3:0, 2:0), а команда Симоне Индзаги одержала две победы над «Фейеноордом» (2:0, 2:1).

Первая игра пройдет 8 или 9 апреля, ответная – 15 или 16 апреля.

В последний раз «Бавария» и «Интер» играли в сезоне-2022/23. Оба раза мюнхенцы победили со счетом 2:0.

Опубликовал: Александр Суряев
logoБавария
logoсерия А Италия
logoВенсан Компани
logoСимоне Индзаги
logoЛига чемпионов УЕФА
logoбундеслига Германия
logoИнтер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» играет с «ПСЖ», «Барселона» победила «Бенфику», «Бавария» забила 5 голов «Байеру» за два матча, «Интер» прошел «Фейеноорд»
166441 минуту назадLive
«Бавария» снова всухую обыграла «Байер» – 2:0. Кейн забил и ассистировал Дэвису
2642 минуты назад
Главные новости
Гави считает Рафинью претендентом на «Золотой мяч»: «Главное, чтобы он продолжал в том же духе»
527 минут назад
«Бавария» в 6-й раз подряд вышла в 1/4 финала ЛЧ. Всего у нее 35 четвертьфиналов – лишь у «Реала» больше
328 минут назад
«Бавария» дважды подряд всухую обыграла «Байер» после серии из 6 матчей без побед
734 минуты назад
«Ливерпуль» – «ПСЖ». 0:1 – Дембеле забил, идут экстра-таймы. Онлайн-трансляция
33835 минут назадLive
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» играет с «ПСЖ», «Барселона» победила «Бенфику», «Бавария» забила 5 голов «Байеру» за два матча, «Интер» прошел «Фейеноорд»
166441 минуту назадLive
Трента заменили из-за повреждения во 2-м тайме матча с «ПСЖ». Защитник «Ливерпуля» неудачно приземлился в попытке отбора
1251 минуту назад
«Барса» рассматривает возможность назначения психолога – некоторым игрокам приходилось прибегать к помощи, чтобы не впасть в депрессию. Флик выполнял эту роль после смерти клубного врача
857 минут назад
250+ французов играли в АПЛ! Кого вспомните вы?
сегодня, 21:30Спецпроект
Кейн – первый англичанин с 10 голами в сезоне ЛЧ/КЕЧ. Форвард «Баварии» делит с Гирасси 2-ю строчку в списке бомбардиров
7сегодня, 21:27
Тареми упал в штрафной «Фейеноорда» после легкого контакта с ногой Белена. Чалханоглу забил с пенальти
7сегодня, 21:24Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Флик о «Барселоне»: «Мы становимся лучше с каждым днем. Мне нравится менталитет игроков, и в команде прекрасная атмосфера»
9 минут назад
Кейн – второй англичанин после Бекхэма, набравший 50 очков по «гол+пас» в ЛЧ. У Харри 39+11 в этом турнире
318 минут назад
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Пахтакор», «Йокогама Ф. Маринос» обыграл «Шанхай Порт», «Шанхай» Слуцкого встретится с «Кавасаки» в среду
1334 минуты назад
ПСВ компенсирует фанатам расходы на билеты на ответный матч с «Арсеналом» в Лондоне после поражения 1:7. Клуб потратит более 200 тысяч евро
339 минут назад
«Интер» победил «Фейеноорд» (2:1) и вышел в 1/4 финала ЛЧ. Тюрам забил с игры, Чалханоглу – с пенальти
2341 минуту назад
«Бавария» снова всухую обыграла «Байер» – 2:0. Кейн забил и ассистировал Дэвису
2642 минуты назад
Гави о слухах про желание покинуть «Барсу»: «Это все это ложь. Это клуб всей моей жизни, и я буду здесь так долго, как смогу»
45 минут назад
Конате признал, что заслуживал красную за фол на Барколя, в беседе с близкими (Le Parisien)
454 минуты назад
Бонуччи о «Юве»: «Если нужны немедленные победы, летом нужно брать Конте. В противном случае надо дать Мотте работать спокойно. У Тиаго может получиться что-то позитивное, но он должен расти»
2сегодня, 21:18
Ширер о нехватке «девяток»: «Салах, Месси, ранний Роналду – этот стиль привлекательнее, это не так сложно, как играть на острие. Дети предпочитают позиции, где можно обводить и много забивать.
7сегодня, 21:11