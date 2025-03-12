«Бавария» сыграет с «Интером» в четвертьфинале Лиги чемпионов

«Бавария» и «Интер» встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В 1/8 финала команда Венсана Компани дважды обыграла «Байер» (3:0, 2:0), а команда Симоне Индзаги одержала две победы над «Фейеноордом» (2:0, 2:1).

Первая игра пройдет 8 или 9 апреля, ответная – 15 или 16 апреля.

В последний раз «Бавария » и «Интер » играли в сезоне-2022/23. Оба раза мюнхенцы победили со счетом 2:0.