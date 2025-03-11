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  • Канчельскис о системе «осень – весна»: «Это бред – отдыхать в отличную погоду и выходить на поле в минус 10. Почему нельзя играть летом? Решения принимают те, кто в футбол не играл»
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Канчельскис о системе «осень – весна»: «Это бред – отдыхать в отличную погоду и выходить на поле в минус 10. Почему нельзя играть летом? Решения принимают те, кто в футбол не играл»

Андрей Канчельскис призвал вернуть чемпионат России к системе «весна – осень».

«Как можно возобновлять чемпионат в начале марта? Мы ведь уже пару лет как не выступаем в Европе. Почему нельзя играть летом? Это же бред – отдыхать, когда отличная погода, и выходить на поле при температуре минус 10, рискуя отморозить себе все, что есть.

Те, кто принимают такие решения, они вообще думают головой? Не могу понять их. Хотя нет, могу. Они ведь – 99 процентов – в футбол не играли. Календарь ведь всегда можно подверстать под сборную. А так – это издевательство. Невозможно играть в такую погоду, которая была на многих матчах 19-го тура Премьер-лиги.

Кому это на руку? Зачем изобретать велосипед? Верните прежнюю систему. Слава богу, после чемпионата мира-2018 у нас есть стадионы, инфраструктура. Ладно, если бы ничего этого не было, но ведь это не так», – сказал бывший полузащитник сборных СССР, России и «МЮ».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Российская газета»
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