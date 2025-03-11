«Барселона» сыграет с «Боруссией» или «Лиллем» в четвертьфинале ЛЧ

«Барселона» стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов.

Команда Ханси Флика дважды обыграла «Бенфику» (1:0 и 3:1) в 1/8 финала и прошла дальше.

На следующем этапе «блауграна» встретится с победителем пары «Боруссия » Дортмунд – «Лилль ». Первая игра немецкой и французской команд завершилась со счетом 1:1.