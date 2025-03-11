«Барселона» сыграет с «Боруссией» или «Лиллем» в четвертьфинале ЛЧ
«Барселона» стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов.
Команда Ханси Флика дважды обыграла «Бенфику» (1:0 и 3:1) в 1/8 финала и прошла дальше.
На следующем этапе «блауграна» встретится с победителем пары «Боруссия» Дортмунд – «Лилль». Первая игра немецкой и французской команд завершилась со счетом 1:1.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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