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НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Анахаймом», «Коламбус» против «Нью-Джерси», «Каролина» – «Тампа-Бэй», «Филадельфия» встретится с «Оттавой»

«Вашингтон» в гостях сыграет с «Анахаймом» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Коламбус» примет «Нью-Джерси», «Тампа-Бэй» проведет матч с «Каролиной», «Колорадо» встретится с «Миннесотой», «Бостон» будет противостоять «Флориде».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
logoНХЛ
результаты матчей
logoФлорида
logoРейнджерс
logoКаролина
logoТампа-Бэй
logoБостон
logoВиннипег
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logoМиннесота
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logoНью-Джерси
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logoКоламбус
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