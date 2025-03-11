НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Анахаймом», «Коламбус» против «Нью-Джерси», «Каролина» – «Тампа-Бэй», «Филадельфия» встретится с «Оттавой»
«Вашингтон» в гостях сыграет с «Анахаймом» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Коламбус» примет «Нью-Джерси», «Тампа-Бэй» проведет матч с «Каролиной», «Колорадо» встретится с «Миннесотой», «Бостон» будет противостоять «Флориде».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
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