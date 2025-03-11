2тайм
«Динамо» Махачкала – «Локомотив». 1:1 – Аззи ответил на гол Ненахова. Онлайн-трансляция
«Локомотив» на выезде играет с махачкалинским «Динамо» в Фонбет Кубке России.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов.
В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ».
Россия. FONBET Кубок России 11 марта 16:00
Путь регионов - 1/4 финала - 2 раундАнжи-Арена
Второй тайм
1 - 1
-XG-
0′
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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