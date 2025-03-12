Овечкин отдал пас на Протаса при пустых воротах «Анахайма». Алексей сделал 1-й хет-трик в НХЛ

Александр Овечкин помог Алексею Протасу сделать хет-трик в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона » Протас забил 3 гола в игре против «Анахайма » (7:4). Это его первый хет-трик в НХЛ .

Третью шайбу он забил после передачи Александра Овечкина на 60-й минуте матча при пустых воротах у «Дакс». Россиянин также выступил ассистентом при первом голе Протаса .

Всего на счету Алексея 58 (28+30) очков в 65 матчах нынешнего сезона.

Напомним, капитан «Вашингтона» Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).