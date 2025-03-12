«ПСЖ» сыграет с «Астон Виллой» или «Брюгге» в четвертьфинале Лиги чемпионов

«ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграет с английским или бельгийским клубом.

Команда Луиса Энрике по пенальти прошла «Ливерпуль». В игровое время они обменялись победами со счетом 1:0.

В четвертьфинале парижане встретятся с «Астон Виллой » или «Брюгге ». Счет первого матча – 3:1 в пользу бирмингемцев.

Игры 1/4 финала пройдут 8-9 и 15-16 апреля.