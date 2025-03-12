«ПСЖ» сыграет с «Астон Виллой» или «Брюгге» в четвертьфинале Лиги чемпионов
«ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграет с английским или бельгийским клубом.
Команда Луиса Энрике по пенальти прошла «Ливерпуль». В игровое время они обменялись победами со счетом 1:0.
В четвертьфинале парижане встретятся с «Астон Виллой» или «Брюгге». Счет первого матча – 3:1 в пользу бирмингемцев.
Игры 1/4 финала пройдут 8-9 и 15-16 апреля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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