Дмитрий Губерниев: «Я блистательно выиграю выборы президента Федерации лыжных гонок России. За три дня вместо тухляка в лыжах будет настоящая солнечная долина»
Действующим президентом Федерации лыжных гонок России является Елена Вяльбе.
«В лыжных гонках перемен требуют наши сердца. Я блистательно выиграю выборы президента Федерации лыжных гонок России. Мы объединим ее в одну организацию вместе с нашими друзьями из сноуборда, фристайла и остальных лыжных федераций. Соберем крепкую профессиональную команду.
За три дня вместо тухляка в лыжах будет настоящая солнечная долина лыжных гонок и всех остальных лыжных видов спорта», – сказал спортивный комментатор Губерниев.
«Дегтярев сказал, что нужно прекращать махновщину в российском спорте. Он абсолютно прав, нужно договариваться с международными федерациями. Для серьезных государственных заявлений у нас есть верховный главнокомандующий, есть Совбез, Министерство обороны. А руководство Федерации лыжных гонок России должно заниматься развитием вида спорта в стране и налаживать международные связи.
Например, Ирина Александровна Винер своей работой принесла российскому спорту огромную пользу. Она, конечно, эмоционально реагировала на последние события в нашем спорте, но ушла она очень достойно. Ей сказали очень много теплых слов. Все эти годы мы ценили и любили Ирину Александровну. Я продолжаю дружить с ней. Забота Винер о гимнастике – это одна история. Елена Валерьевна Вяльбе – это история вообще другая.
Вяльбе нагородила столько, что непонятно, как мы вернемся на мировую арену. К тому же к ФЛГР есть вопросы в плане проведения соревнований. Для федерации болельщики – это пустое место, в чем мы лишний раз убедились в Казани.
Сколько бы они ни надували щеки, сколько бы ни рассказывали, какой Губерниев редиска, они просто защищают свое тухлое болото, а я забочусь о людях, вот и все», – цитирует Губерниева Vseprosport.
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