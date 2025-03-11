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Дмитрий Губерниев: «Я блистательно выиграю выборы президента Федерации лыжных гонок России. За три дня вместо тухляка в лыжах будет настоящая солнечная долина»

Дмитрий Губерниев заявил, что блистательно победит на выборах главы ФЛГР.

Действующим президентом Федерации лыжных гонок России является Елена Вяльбе. 

«В лыжных гонках перемен требуют наши сердца. Я блистательно выиграю выборы президента Федерации лыжных гонок России. Мы объединим ее в одну организацию вместе с нашими друзьями из сноуборда, фристайла и остальных лыжных федераций. Соберем крепкую профессиональную команду.

За три дня вместо тухляка в лыжах будет настоящая солнечная долина лыжных гонок и всех остальных лыжных видов спорта», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

«Дегтярев сказал, что нужно прекращать махновщину в российском спорте. Он абсолютно прав, нужно договариваться с международными федерациями. Для серьезных государственных заявлений у нас есть верховный главнокомандующий, есть Совбез, Министерство обороны. А руководство Федерации лыжных гонок России должно заниматься развитием вида спорта в стране и налаживать международные связи.

Например, Ирина Александровна Винер своей работой принесла российскому спорту огромную пользу. Она, конечно, эмоционально реагировала на последние события в нашем спорте, но ушла она очень достойно. Ей сказали очень много теплых слов. Все эти годы мы ценили и любили Ирину Александровну. Я продолжаю дружить с ней. Забота Винер о гимнастике – это одна история. Елена Валерьевна Вяльбе – это история вообще другая.

Вяльбе нагородила столько, что непонятно, как мы вернемся на мировую арену. К тому же к ФЛГР есть вопросы в плане проведения соревнований. Для федерации болельщики – это пустое место, в чем мы лишний раз убедились в Казани.

Сколько бы они ни надували щеки, сколько бы ни рассказывали, какой Губерниев редиска, они просто защищают свое тухлое болото, а я забочусь о людях, вот и все», – цитирует Губерниева Vseprosport.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Vseprosport
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЕлена Вяльбе
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
ФЛГР
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