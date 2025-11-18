Академия «Родина» внедрила систему VALD Performance – ее используют «МЮ», «ПСЖ» и топ-сборные Европы. Технологии позволяют измерять силу, скорость, реакцию и биомеханику движений

Академия «Родина» внедрила систему VALD Performance.

Академия «Родина» внедряет в тренировочный процесс инновационные системы VALD Performance, которые применяют «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и национальные сборные Европы.

Они измеряют силу, скорость, реакцию и биомеханику движений, превращая обычную тренировку в научно-точный процесс.

«Мы хотим, чтобы развитие футболистов базировалось не на ощущениях, а на фактах. VALD дает нам возможность видеть реальные показатели и строить индивидуальные программы для каждого игрока», – сказал старший тренер Академии «Родина» Денис Кочетов.

Полный комплекс решений VALD Performance включает следующие компоненты:

– NordBord измеряет силу подколенных сухожилий, помогает предотвратить травмы и отслеживать баланс между ногами;

– ForceFrame тестирует силу суставов и мышц, используется при восстановлении после травм;

– ForceDecks анализирует прыжки, баланс и симметрию движений – важный инструмент для оценки взрывной силы;

– SmartSpeed превращает спринты и ускорения в точные цифровые тесты скорости и реакции;

– HumanTrak создает 3D-модель движений, выявляя ошибки в технике и помогая их исправить.

Академия «Родина» предлагает своим воспитанникам не только передовые аналитические системы, но и современную инфраструктуру. Тренировки проходят на полях с покрытием Greenfields MX Elite 50 (FIFA Quality/Quality Pro) – тем же типом газонов, что используют академии «Реал Сосьедад», ПСВ, «Селтика», а также клубы Серии А и Премьер-лиги. Такое покрытие обеспечивает оптимальное сцепление, комфорт и стабильность мяча при любой погоде.

Развитие инфраструктурных и технологических проектов Академии осуществляется при поддержке Сергея Ломакина – предпринимателя и инвестора, системно развивающего детско-юношеский футбол в России.

«Когда родители видят реальные данные – силу, скорость, прогресс – они понимают, что дети развиваются в системе, где все подконтрольно и безопасно», – сказал спортивный директор АНО «Академия Родина» Александр Аксенов.