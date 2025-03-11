Рафинья забил 10-й и 11-й голы в этой ЛЧ и лидирует в списке бомбардиров, обогнав Гирасси

Рафинья Диас обогнал Серу Гирасси и стал лидером списка бомбардиров ЛЧ.

Вингер «Барселоны» замкнул подачу Ламина Ямаля на 11-й минуте ответного матча с «Бенфикой», а на 42-й оформил дубль.

Теперь на счету бразильца 11 голов в текущем розыгрыше турнира. Он обошел Гирасси из «Боруссии » и вышел на первое место в списке бомбардиров турнира.

Также Рафинья отметился 5 результативными передачами за 10 игр. Сегодня он ассистировал Ямалю. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .