Рафинья забил 10-й и 11-й голы в этой ЛЧ и лидирует в списке бомбардиров, обогнав Гирасси
Рафинья Диас обогнал Серу Гирасси и стал лидером списка бомбардиров ЛЧ.
Вингер «Барселоны» замкнул подачу Ламина Ямаля на 11-й минуте ответного матча с «Бенфикой», а на 42-й оформил дубль.
Теперь на счету бразильца 11 голов в текущем розыгрыше турнира. Он обошел Гирасси из «Боруссии» и вышел на первое место в списке бомбардиров турнира.
Также Рафинья отметился 5 результативными передачами за 10 игр. Сегодня он ассистировал Ямалю. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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