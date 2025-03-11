«Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить удаление Вендела в матче с «Факелом»

«Зенит» обратился в КДК РФС по поводу удаления Вендела в матче с «Факелом».

Вендел был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела » в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал полузащитнику «Зенита » прямую красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.

Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

«Зенит» обратился вечером вчера с просьбой об отмене красной карточки Венделу и представил все документы для этого», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Заседание КДК РФС состоится в четверг, 13 марта .

Вендел об удалении в матче с «Факелом»: «Этот непреднамеренный жест – моя эмоциональная реакция. Я не сдержался и поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун»