«Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить удаление Вендела в матче с «Факелом»
«Зенит» обратился в КДК РФС по поводу удаления Вендела в матче с «Факелом».
Вендел был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Главный арбитр Виталий Мешков показал полузащитнику «Зенита» прямую красную карточку на 74-й минуте после вмешательства ВАР.
Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.
«Зенит» обратился вечером вчера с просьбой об отмене красной карточки Венделу и представил все документы для этого», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
Заседание КДК РФС состоится в четверг, 13 марта.
Вендел об удалении в матче с «Факелом»: «Этот непреднамеренный жест – моя эмоциональная реакция. Я не сдержался и поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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