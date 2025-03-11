«МЮ» анонсировал строительство нового стадиона на 100 000 зрителей за 2 млрд фунтов
«МЮ» анонсировал строительство нового стадиона.
Клуб объявил о намерении построить арену, вмещающую 100 тысяч зрителей в рамках проекта по реконструкции района Олд Траффорд. Во вторник архитектурная группа Foster + Partners представила концептуальные изображения будущего стадиона и прилегающей территории.
Ожидается, что новый стадион будет приносить экономике Великобритании 7,3 млрд фунтов в год, позволит создать дополнительные 92 тысячи рабочих мест и построить 17 тысяч новых домов.
Стоимость строительства оценивается в 2 млрд фунтов.
Фото: x.com/ManUtd/
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
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