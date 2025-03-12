Малкин сделал передачу в матче с «Вегасом» и вышел на 31-е место по очкам в истории НХЛ. У него 1339 баллов в 1202 играх
Евгений Малкин вышел на 31-е место по очкам в истории НХЛ.
Форвард «Питтсбурга» сделал результативную передачу на Эрика Карлссона в овертайме матча с «Вегасом» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 38-летнего россиянина стало 43 (13+30) очка в 57 играх при полезности «минус 23». За карьеру в рамках регулярок – 1339 (511+827) очков в 1202 играх.
Нападающий вышел на чистое 31-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, опередив Дени Савара (1338 в 1196) и Дэйва Андрейчука (1338 в 1639). На 30-м месте идет Матс Сундин (1349 в 1346).
Сегодня Малкин (20:12, 2:58 – в большинстве, «+1») отметился 1 броском в створ, допустил 2 потери и выиграл 50% вбрасываний (6 из 12).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Quant Hockey
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