Малкин сделал передачу в матче с «Вегасом» и вышел на 31-е место по очкам в истории НХЛ. У него 1339 баллов в 1202 играх

Евгений Малкин вышел на 31-е место по очкам в истории НХЛ.

Форвард «Питтсбурга » сделал результативную передачу на Эрика Карлссона в овертайме матча с «Вегасом » (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

На счету 38-летнего россиянина стало 43 (13+30) очка в 57 играх при полезности «минус 23». За карьеру в рамках регулярок – 1339 (511+827) очков в 1202 играх.

Нападающий вышел на чистое 31-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, опередив Дени Савара (1338 в 1196) и Дэйва Андрейчука (1338 в 1639). На 30-м месте идет Матс Сундин (1349 в 1346).

Сегодня Малкин (20:12, 2:58 – в большинстве, «+1») отметился 1 броском в створ, допустил 2 потери и выиграл 50% вбрасываний (6 из 12).