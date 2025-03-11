«Барселоне» предложили подписать Салаха летом бесплатно. Вингеру «Ливерпуля» придется согласиться на снижение зарплаты, «Аль-Хилаль» предлагает 50 млн евро в год (Diario Sport)
Мохамед Салах предложен «Барселоне».
По информации Diario Sport, первые контакты окружения игрока с клубом состоялись еще в конце 2024 года, но они не привели к конкретным предложениям и переговорам. В «Барселоне» считают, что качества Салаха соответствуют желаемому профилю, но вингеру «Ливерпуля» пришлось бы пойти на значительное сокращение зарплаты – сейчас Мохамед получает около 15 млн фунтов в год до уплаты налогов.
Сообщается, что в подписании Салаха также заинтересованы клубы Саудовской Аравии – в частности, «Аль-Хилаль» готов платить египтянину 50 млн евро за сезон.
Действующий контракт футболиста с «Ливерпулем» истечет в конце июня.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
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