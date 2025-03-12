Овечкин сделал 3 передачи в матче с «Анахаймом». Капитан «Вашингтона» набрал 53 очка в 49 играх сезона

Александр Овечкин сделал 3 передачи в матче НХЛ.

Капитан «Вашингтон » набрал 3 (0+3) балла в игре против «Анахайма » (7:4).

Он провел на льду 16:54 (полезность «плюс 2»), нанес 3 броска в створ ворот и допустил 1 потерю.

Всего на счету Александра Овечкина теперь 53 (33+20) очка в 49 матчах сезона.