Овечкин сделал 3 передачи в матче с «Анахаймом». Капитан «Вашингтона» набрал 53 очка в 49 играх сезона
Александр Овечкин сделал 3 передачи в матче НХЛ.
Капитан «Вашингтон» набрал 3 (0+3) балла в игре против «Анахайма» (7:4).
Он провел на льду 16:54 (полезность «плюс 2»), нанес 3 броска в створ ворот и допустил 1 потерю.
Всего на счету Александра Овечкина теперь 53 (33+20) очка в 49 матчах сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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