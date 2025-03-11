Батраков впервые будет капитаном «Локомотива» в официальном матче. 19-летний полузащитник выйдет с капитанской повязкой на игру с «Динамо» Махачкала в Кубке России
Алексей Батраков дебютирует в роли капитана «Локомотива».
19-летний полузащитник выйдет на поле с капитанской повязкой в сегодняшнем матче против «Динамо» Махачкала в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Батраков впервые будет капитаном «Локомотива» в официальной игре.
В нынешнем сезоне Батраков отметился 12 голами и 8 ассистами в 25 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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