Батраков впервые будет капитаном «Локомотива» в официальном матче. 19-летний полузащитник выйдет с капитанской повязкой на игру с «Динамо» Махачкала в Кубке России

Алексей Батраков дебютирует в роли капитана «Локомотива».

19-летний полузащитник выйдет на поле с капитанской повязкой в сегодняшнем матче против «Динамо » Махачкала в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Батраков впервые будет капитаном «Локомотива » в официальной игре.

В нынешнем сезоне Батраков отметился 12 голами и 8 ассистами в 25 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь .