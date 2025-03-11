НБА. «Индиана» примет «Милуоки», «Кливленд» встретится с «Бруклином» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

«Индиана » примет на своей площадке «Милуоки », лидер чемпионата «Кливленд » встретится дома с «Бруклином ». Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.