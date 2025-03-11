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НБА. «Индиана» примет «Милуоки», «Кливленд» встретится с «Бруклином» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

«Индиана» примет на своей площадке «Милуоки», лидер чемпионата «Кливленд» встретится дома с «Бруклином».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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