Мостовой о возможности возглавить «Динамо»: «Меня там точно не будет. Гусев уже назначен, пусть работает»
Александр Мостовой: меня не будет в «Динамо».
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможности стать главным тренером «Динамо».
Валерий Карпин ранее оставил пост главного тренера бело-голубых, а исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.
«Гусев уже назначен, пусть работает. Меня там точно не будет.
А до зимы он или дальше, тут даже сложно оценить. И я уже зарекся прогнозировать что-то в отношении тренеров. Слишком много совпадений», – сказал Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
