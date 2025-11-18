Мостовой о возможности возглавить «Динамо»: «Меня там точно не будет. Гусев уже назначен, пусть работает»

Александр Мостовой: меня не будет в «Динамо».

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможности стать главным тренером «Динамо».

Валерий Карпин ранее оставил пост главного тренера бело-голубых, а исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.

«Гусев уже назначен, пусть работает. Меня там точно не будет.

А до зимы он или дальше, тут даже сложно оценить. И я уже зарекся прогнозировать что-то в отношении тренеров. Слишком много совпадений», – сказал Александр Мостовой.