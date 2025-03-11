ЦСКА об интересе «Спартака» к Кисляку: «Матвей много кому может нравиться. Но у него 5-летний контракт – тут и говорить не о чем»
В ЦСКА заявили, что не намерены расставаться с Матвеем Кисляком.
Ранее появилась информация об интересе к 19-летнему полузащитнику со стороны «Спартака» и ряда европейских клубов.
«Матвей Кисляк много кому может нравиться. И с учетом его игры было бы странно, будь иначе.
Но у нашего воспитанника пятилетний контракт и высшая оценка игры от тренерского штаба. Тут даже не о чем говорить», – написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
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