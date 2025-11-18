Фетисов за пиво на стадионах: «Надо себя уважать, не совсем правильно, если считаем, что это плохо для страны. Мы себя обидели, разрешив продавать пиво на ЧМ, а потом опять запретили»

Вячеслав Фетисов выступил за продажу пива на стадионах.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поддержал идею о продаже пива на стадионах.

«Надо себя уважать на самом деле. Если мы считаем, что пиво на стадионах – это плохо для страны, то это не совсем правильно.

Пиво на стадионах – это часть мировой спортивной культуры. Мы себя обидели, разрешив продавать пиво на стадионах во время чемпионата мира по футболу, потом взяли и опять запретили. Это не совсем понятная позиция.

Да, люди приходят на стадион, чтобы получить удовольствие от игры, а не чтобы напиться.

Да, это культура, культура посещения стадиона. Сегодня все моменты можно контролировать, и я считаю, что пиво надо возвращать [на стадионы]», – сказал Вячеслав Фетисов.