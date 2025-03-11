«Спартак» и «Зенит» отказались от Даку, посчитав трансфер «политически ненадежным» («СЭ»)
Мирлинд Даку мог перейти в «Спартак» или «Зенит».
По информации «Спорт-Экспресса», оба клуба имели возможность подписать форварда «Рубина». Однако и «Зенит», и «Спартак» в итоге отказались от трансфера, посчитав его «политически ненадежным».
В текущем сезоне Даку отметился 11 голами в 19 матчах Мир РПЛ – албанский форвард делит 2-е место в списке бомбардиров с Алексеем Батраковым из «Локомотива» и уступает лишь Манфреду Угальде из «Спартака».
Подробно со статистикой Даку можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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