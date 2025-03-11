«Спартак» и «Зенит» отказались от Даку, посчитав трансфер «политически ненадежным» («СЭ»)

Мирлинд Даку мог перейти в «Спартак» или «Зенит».

По информации «Спорт-Экспресса », оба клуба имели возможность подписать форварда «Рубина ». Однако и «Зенит », и «Спартак » в итоге отказались от трансфера, посчитав его «политически ненадежным».

В текущем сезоне Даку отметился 11 голами в 19 матчах Мир РПЛ – албанский форвард делит 2-е место в списке бомбардиров с Алексеем Батраковым из «Локомотива» и уступает лишь Манфреду Угальде из «Спартака».

Подробно со статистикой Даку можно ознакомиться здесь .