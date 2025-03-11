Светлана Журова: «У меня есть предложение к международным федерациям. России нужно вернуть все прежние олимпийские квоты, которые были у нас до отстранения»

Светлана Журова призвала мировые федерации вернуть квоты российским спортсменам.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее предложил федерациям зимних видов спорта изучить возможность допуска россиян к Играм-2026.

«Бах практически не президент МОК (20 марта он не будет переизбираться на новый срок – Спортс’’). Теперь ему легче советовать допустить россиян, ведь сейчас он уже не испытывает давления, так как скоро уходит с поста президента МОК. Но на снятие санкций с российского спорта и наш допуск на Олимпиаду, думаю, больше повлияют переговоры Трампа по Украине.

У меня есть предложение к международным спортивным федерациям. Даже требование, которое было бы честным и справедливым. Раз Бах рекомендует справедливо отнестись к российским спортсменам, тогда России нужно вернуть все прежние олимпийские квоты, которые были у нас до отстранения.

Ведь за время отстранения от международных турниров наши спортсмены во многих видах спорта утратили определенное количество олимпийских квот, рейтинговых очков, потому что просто не имели возможности зарабатывать их. Нас попросту лишили этих квот.

Поэтому, по справедливости, международные федерации должны вернуть нам эти олимпийские лицензии. Ведь сейчас в фигурном катании, например, на олимпийском отборе мы сможем выставить только по одному участнику в каждом виде программы. Ну куда это годится? Россия – же лидер фигурного катания, у нас последние годы было максимальное количество квот в каждом виде», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .