Кочетков отразил 23 из 24 бросков «Тампы» и стал 3-й звездой матча. Победа – 4-я подряд

Петр Кочетков отразил 23 из 24 бросков «Тампы» и стал 3-й звездой матча.

Вратарь «Каролины» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг » (4:1).

Победа стала для 25-летнего россиянина 4-й подряд и 24-й в 39 играх в сезоне (90,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,43).