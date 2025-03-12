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Кочетков отразил 23 из 24 бросков «Тампы» и стал 3-й звездой матча. Победа – 4-я подряд

Петр Кочетков отразил 23 из 24 бросков «Тампы» и стал 3-й звездой матча.

Вратарь «Каролины» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (4:1). 

Победа стала для 25-летнего россиянина 4-й подряд и 24-й в 39 играх в сезоне (90,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,43). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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