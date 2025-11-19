Бельгия разнесла Лихтенштейн – 7:0! У Доку и де Кетеларе по 2+1, у Салемакерса 1+1

Бельгия разгромила Лихтенштейн.

Сборная Бельгии дома разгромила команду Лихтенштейна (7:0) в 10-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч проходил в Льеже на стадионе «Морис Дюфран».

Спортс” проводилтекстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 3-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Ханс Ванакен . На 34-й отличился Жереми Доку . На 41-й вингер «Ман Сити» сделал дубль.

На 52-й забил защитник Брандон Мехеле , на 55-й – полузащитник Алексис Салемакерс , ранее сделавший ассист. На 57-й и 59-й отличился хавбек Шарль де Кетеларе , прибавивший дубль к голевому пасу. В случае с первым голом ему ассистировал Доку.

Бельгия заняла первое место в группе, набрав 18 очков, и вышла на ЧМ-2026.

