Бельгия разнесла Лихтенштейн – 7:0! У Доку и де Кетеларе по 2+1, у Салемакерса 1+1

Бельгия разгромила Лихтенштейн.

Сборная Бельгии дома разгромила команду Лихтенштейна (7:0) в 10-м туре отбора ЧМ-2026.

Матч проходил в Льеже на стадионе «Морис Дюфран».

Спортс” проводилтекстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 3-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Ханс Ванакен. На 34-й отличился Жереми Доку. На 41-й вингер «Ман Сити» сделал дубль. 

На 52-й забил защитник Брандон Мехеле, на 55-й – полузащитник Алексис Салемакерс, ранее сделавший ассист. На 57-й и 59-й отличился хавбек Шарль де Кетеларе, прибавивший дубль к голевому пасу. В случае с первым голом ему ассистировал Доку.

Бельгия заняла первое место в группе, набрав 18 очков, и вышла на ЧМ-2026.

Квалификация ЧМ. 10 тур
18 ноября 19:45, Морис Дюфран
Бельгия
Завершен
7 - 0
Лихтенштейн
Матч окончен
88’
Шлегель
Ванакен   Диегу Морейра
75’
72’
Хаслер   Шлегель
72’
Нотаро   Вайсенхофер
Доку   Лукебакио
71’
де Кетеларе   Опенда
60’
Салемакерс   Троссард
60’
Тилеманс   Витцель
60’
  де Кетеларе
59’
58’
Люхингер   Хаслер
  де Кетеларе
57’
  Салемакерс
55’
  Мехеле
52’
46’
Киндл   Пицци
2тайм
Перерыв
  Доку
41’
  Доку
34’
18’
Геппель   Цюнд
  Ванакен
3’
Бельгия
Ламменс, Кастань, Теате, Мехеле, Менье, Ванакен, Раскин, Тилеманс, Доку, де Кетеларе, Салемакерс
Запасные: Витцель, Вермант, Лукебакио, Троссард, Пендерс, де Кейпер, Сейс, Зельс, де Винтер, Ванхаутте, Опенда, Диегу Морейра
1тайм
Лихтенштейн:
Бюхель, Геппель, Вольфингер, Хофер, Малин, Майер, Зеле, Хаслер, Люхингер, Киндл, Нотаро
Запасные: Фозер, Оспельт, Обервадитцер, Вольфингер, Пицци, Саланович, Шлегель, Вайсенхофер, Хаслер, Саглам, Кранц, Цюнд
Опубликовал: Никита Надёжин
