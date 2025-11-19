Матч окончен
Бельгия разнесла Лихтенштейн – 7:0! У Доку и де Кетеларе по 2+1, у Салемакерса 1+1
Бельгия разгромила Лихтенштейн.
Сборная Бельгии дома разгромила команду Лихтенштейна (7:0) в 10-м туре отбора ЧМ-2026.
Матч проходил в Льеже на стадионе «Морис Дюфран».
Матч проходил в Льеже на стадионе «Морис Дюфран».
Уже на 3-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Ханс Ванакен. На 34-й отличился Жереми Доку. На 41-й вингер «Ман Сити» сделал дубль.
На 52-й забил защитник Брандон Мехеле, на 55-й – полузащитник Алексис Салемакерс, ранее сделавший ассист. На 57-й и 59-й отличился хавбек Шарль де Кетеларе, прибавивший дубль к голевому пасу. В случае с первым голом ему ассистировал Доку.
Бельгия заняла первое место в группе, набрав 18 очков, и вышла на ЧМ-2026.
Квалификация ЧМ. 10 тур
18 ноября 19:45, Морис Дюфран
Завершен
7 - 0
Опубликовал: Никита Надёжин
