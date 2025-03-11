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  • КДК может наказать «Факел» матчем на нейтральном поле за расизм в адрес Вендела. Удаление хавбека «Зенита» останется в силе, скорее всего (Иван Карпов)
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КДК может наказать «Факел» матчем на нейтральном поле за расизм в адрес Вендела. Удаление хавбека «Зенита» останется в силе, скорее всего (Иван Карпов)

«Факел» может провести матч на нейтральном поле из-за ситуации с Венделом.

Напомним, полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам. 

«Зенит» обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вендела. Вопрос будет рассмотрен на заседании 13 марта.

По информации инсайдера Ивана Карпова, КДК, скорее всего, не отменит красную карточку Вендела, так как удаление случилось после просмотра ВАР и полностью соответствует правилам игры, а главный арбитр матча Виталий Мешков не был предупрежден о проявлениях расизма. Таким образом, Вендел может быть дисквалифицирован на срок от 2 до 4 матчей РПЛ – один из них может стать условным, и в этом случае бразилец будет оштрафован.

Кроме того, за расистское поведение болельщиков «Факел» может быть наказан проведением на нейтральном поле от 1 до 3 матчей. Наиболее вероятно, что КДК накажет воронежский клуб одной игрой вне домашнего стадиона – не исключено, что наказание будет условным.

Вокруг Вендела горячо: «Зенит» хочет отменить красную и много говорит о расизме

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoФакел
logoЗенит
дискриминация
logoпремьер-лига Россия
logoВендел
КДК РФС
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