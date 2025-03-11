КДК может наказать «Факел» матчем на нейтральном поле за расизм в адрес Вендела. Удаление хавбека «Зенита» останется в силе, скорее всего (Иван Карпов)

«Факел» может провести матч на нейтральном поле из-за ситуации с Венделом.

Напомним, полузащитник «Зенита» был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела » в матче 20-го тура Мир РПЛ (2:0). Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.

«Зенит » обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Вендела . Вопрос будет рассмотрен на заседании 13 марта.

По информации инсайдера Ивана Карпова, КДК, скорее всего, не отменит красную карточку Вендела, так как удаление случилось после просмотра ВАР и полностью соответствует правилам игры, а главный арбитр матча Виталий Мешков не был предупрежден о проявлениях расизма. Таким образом, Вендел может быть дисквалифицирован на срок от 2 до 4 матчей РПЛ – один из них может стать условным, и в этом случае бразилец будет оштрафован.

Кроме того, за расистское поведение болельщиков «Факел» может быть наказан проведением на нейтральном поле от 1 до 3 матчей. Наиболее вероятно, что КДК накажет воронежский клуб одной игрой вне домашнего стадиона – не исключено, что наказание будет условным.

Вокруг Вендела горячо: «Зенит» хочет отменить красную и много говорит о расизме