Квалификация ЧМ-2026. Испания сыграла вничью с Турцией, Беларусь – с Грецией, Бельгия забила 7 голов Лихтенштейну

В Европе прошли матчи 10-го тура квалификации ЧМ-2026.
Во вторник сборная Испании сыграла вничью с командой Турции (2:2), Бельгия разгромила Лихтенштейн (7:0), Беларусь поделила очки с Грецией (0:0).
Квалификация ЧМ-2026
Европа
10-й тур
Австрия
Шлагер, Мвене, Данзо, Линхарт, Лаймер, Шлагер, Зайвальд, Забитцер, Баумгартнер, Виммер, Арнаутович
Запасные: Кверфельд, Шмид, Шопф, Пентц, Польстер, Грюлль, Вурмбранд, Пош, Грегорич, Гриллич, Фридль, Алаба
Босния и Герцеговина:
Василь, Карич, Мухаремович, Хаджикадунич, Малич, Мемич, Тахирович, Шуньич, Байрактаревич, Джеко, Табакович
Запасные: Башич, Гигович, Хаджикич, Хаджиахметович, Колашинац, Алайбегович, Зломыслич, Муякич, Шарич, Баждар
Уэльс
Дарлоу, Дасилва, Лоулор, Родон, Уильямс, Шиэн, Джонсон, Каллен, Брукс, Джеймс, Уилсон
Запасные: Кинг, Мифем, Колуилл, Броудхед, Дэвис, Томас, А. Дэвис, Кпакио, Норрингтон-Дэвис, Колуилл, Харрис, Кумас
Северная Македония:
Димитриевски, Илиевски, Ашковски, Стойчевски, Велкоски, Зайков, Костадинов, Барди, Алими, Элмаз, Миовски
Запасные: Атанасов, Бабунски, Чурлинов, Растодер, Ристовски, Алексовски, Деспотовски, Рамадани, Серафимов, Камили, Трайковски, Илиев
Бельгия
Ламменс, Кастань, Теате, Мехеле, Менье, Ванакен, Раскин, Тилеманс, Доку, де Кетеларе, Салемакерс
Запасные: де Кейпер, Витцель, Сейс, де Винтер, Ванхаутте, Лукебакио, Троссард, Вермант, Опенда, Диегу Морейра, Пендерс, Зельс
Лихтенштейн:
Бюхель, Геппель, Вольфингер, Хофер, Малин, Майер, Зеле, Хаслер, Люхингер, Киндл, Нотаро
Запасные: Кранц, Фозер, Саглам, Пицци, Саланович, Вольфингер, Шлегель, Обервадитцер, Цюнд, Оспельт, Вайсенхофер, Хаслер
Шотландия
Гордон, Робертсон, Маккенна, Хэнли, Хики, Фергюсон, Макгинн, Мактоминей, Кристи, Доук, Дайкс
Запасные: Хендри, Маклин, Бэйн, Келли, Ралстон, Тирни, Ирвинг, Баррон, Херст, Шенкленд, Адамс
Дания:
Шмейхель, Доргу, Кристенсен, Андерсен, Кристенсен, Хейбьерг, Юлманд, Дамсгор, Фрохольдт, Исаксен, Хейлунд
Запасные: Бруун Ларсен, Вестергор, Эриксен, Хойсберг, Нарти, О`Райли, Бирет, Хермансен, Йоргенсен, Нергор, Винд, Биллинг
Испания
Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Льоренте, Фабиан Руис, Алеиш Гарсия, Мерино, Ольмо, Пино, Ойарсабаль
Запасные: Ремиро, Алекс Баэна, Барриос, Фермин Лопес, Агехова, Райя, Порро, Вивиан, Субименди, Форнальс, Иглесиас, Ферран Торрес
Турция:
Байындыр, Кадыоглу, Челик, Сеюнджю, Демирал, Акайдин, Кекчю, Озджан, Кахведжи, Йылмаз, Гюль
Запасные: Каразор, Сари, Эскихеллач, Айдын, Йылдыз, Гюнок, Акчичек, Вурал, Чакыр, Гюлер, Кутуджу, Мюльдюр
Косово
Мурич, Галлапени, Войвода, Алити, Ррахмани, Делова, Муслия, Реджбечай, Ходжа, Мурики, Аслани
Запасные: Рашица, Ррахмани, Бекай, Саипи, Красники, Бериша, Яшари, Красники, Забергя, Жегрова, Хайризи, Эмерлаху
Швейцария:
Кобель, Р. Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер, Соу, Г. Джака, Эбишер, Варгас, Манзамби, Эмболо
Запасные: Ндойе, Зекири, Келлер, Аменда, Омерагич, Ридер, Зом, Байрами, Фасснахт, Мвого, Мухайм, Шмидт
Швеция
Виделль-Сеттерстрем, Свенссон, Линделеф, Старфельт, Крафт, Сема, Сванберг, Зенели, Лундгрен, Лидберг, Бардагжи
Запасные: Johansson, Исак, Нюгрен, Тернквист, Гудмундссон, Карлстрем, Бернхардссон, Айяри, Нордфельдт, Хин, Лагербильке, Форсберг
Словения:
Векич, Янжа, Карничник, Балковец, Бийол, Дркушич, Штурм, Элшник, Гнезда-Черин, Сешлар, Шпорар
Запасные: Лебан, Горенц-Станкович, Хорват, Ловрич, Млакар, Петрович, Турк, Брекало, Зец, Вербич, Светлин, Випотник
Беларусь
Лапоухов, Бегунов, Хвалько, Забелин, Демченко, Громыко, Малькевич, Эбонг, Яблонский, Малашевич, Лисакович
Запасные: Иванов, Шестюк, Калинин, Пигас, Барковский, Варданян, Белов, Плотников, Концевой, Мельниченко
Греция:
Влаходимос, Цимикас, Хацидьякос, Рецос, Рота, Сиопис, Зафеирис, Манталос, Цолис, Масурас, Тетте
Запасные: Кульеракис, Триантис, Цолакис, Ваяннидис, Курбелис, Музакитис, Костулас, Мандас, Вихос, Михайлидис, Карецас
Болгария
Митов, Петров, Велков, Димитров, Георгиев, Димитров, Крастев, Груев, Стоянов, Русев, Десподов
Запасные: Петков, Божев, Евтимов, Йорданов, Попов, Божинов, Краев, Чочев, Шопов, Минчев, Николов, Чернев
Грузия:
Мамардашвили, Цитаишвили, Лочошвили, Кашия, Гочолейшвили, Китейшвили, Кочорашвили, Меквабишвили, Кварацхелия, Зивзивадзе, Давиташвили
Запасные: Мамучашвили, Абуашвили, Квернадзе, Табатадзе, Гугешашвили, Бериашвили, Квилитая, Ноникашвили, Кереселидзе, Aleksandre Narimanidze, Ломинадзе, Гулиашвили
Румыния
Тырновану, Банку, Эйссат, Гицэ, Рациу, Тэнасе, Скречу, Драгомир, Баярам, Бырлиджа, Ман
Запасные: Марин, Микулеску, Раду, Мунтяну, Сореску, Петрила, Аиоани, Раковитан, Рус, Кипчу, Олару, Хаджи
Сан-Марино:
Коломбо, Риккарди, Росси, Фаббри, Валентини, Дзаннони, Муларони, Касадеи, Голинуччи, Панкотти, Джакопетти
Запасные: Дзаволи, Бенвенути, Този, Берарди, Сенсоли, Витайоли, Де Анджелис, Чеволи, Ладзари, Капикьони
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы отбора ЧМ-2026
Статистика отбора ЧМ-2026