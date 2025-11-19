  • Спортс
  • Квалификация ЧМ-2026. Испания сыграла вничью с Турцией, Беларусь – с Грецией, Бельгия забила 7 голов Лихтенштейну
188

Квалификация ЧМ-2026. Испания сыграла вничью с Турцией, Беларусь – с Грецией, Бельгия забила 7 голов Лихтенштейну

В Европе прошли матчи 10-го тура квалификации ЧМ-2026.

Во вторник сборная Испании сыграла вничью с командой Турции (2:2), Бельгия разгромила Лихтенштейн (7:0), Беларусь поделила очки с Грецией (0:0).

Квалификация ЧМ-2026

Европа

10-й тур

Квалификация ЧМ. 10 тур
18 ноября 19:45, Эрнст Хаппель
Австрия
Завершен
1 - 1
Босния и Герцеговина
Матч окончен
90’
+4’
Колашинац
84’
Тахирович   Хаджиахметович
84’
Шуньич   Алайбегович
84’
Малич   Баждар
Арнаутович   Шопф
82’
  Грегорич
77’
71’
Карич   Муякич
Мвене   Пош
69’
Шлагер   Шмид
68’
63’
Табакович   Гигович
Виммер   Грегорич
59’
54’
Хаджикадунич
2тайм
Перерыв
Лаймер
45’
+4’
12’
  Табакович
Австрия
Шлагер, Мвене, Данзо, Линхарт, Лаймер, Шлагер, Зайвальд, Забитцер, Баумгартнер, Виммер, Арнаутович
Запасные: Кверфельд, Шмид, Шопф, Пентц, Польстер, Грюлль, Вурмбранд, Пош, Грегорич, Гриллич, Фридль, Алаба
1тайм
Босния и Герцеговина:
Василь, Карич, Мухаремович, Хаджикадунич, Малич, Мемич, Тахирович, Шуньич, Байрактаревич, Джеко, Табакович
Запасные: Башич, Гигович, Хаджикич, Хаджиахметович, Колашинац, Алайбегович, Зломыслич, Муякич, Шарич, Баждар
Подробнее
Квалификация ЧМ. 10 тур
18 ноября 19:45, Кардифф Сити Стэдиум
Уэльс
Завершен
7 - 1
Северная Македония
Матч окончен
  Броудхед
88’
Каллен   Дэвис
85’
82’
Ашковски   Серафимов
Уильямс   Кпакио
82’
Родон   Мифем
82’
  Уилсон
81’
80’
Велкоски
  Уилсон
75’
64’
Миовски   Растодер
64’
Алими   Атанасов
Джеймс   Томас
64’
Брукс   Броудхед
64’
  Джеймс
57’
55’
Стойчевски   Камили
55’
Костадинов   Чурлинов
2тайм
Перерыв
  Джонсон
37’
23’
  Миовски
  Брукс
21’
  Уилсон
18’
17’
Димитриевски
11’
Костадинов
Уэльс
Дарлоу, Дасилва, Лоулор, Родон, Уильямс, Шиэн, Джонсон, Каллен, Брукс, Джеймс, Уилсон
Запасные: Кинг, Мифем, Колуилл, Броудхед, Дэвис, Томас, А. Дэвис, Кпакио, Норрингтон-Дэвис, Колуилл, Харрис, Кумас
1тайм
Северная Македония:
Димитриевски, Илиевски, Ашковски, Стойчевски, Велкоски, Зайков, Костадинов, Барди, Алими, Элмаз, Миовски
Запасные: Атанасов, Бабунски, Чурлинов, Растодер, Ристовски, Алексовски, Деспотовски, Рамадани, Серафимов, Камили, Трайковски, Илиев
Подробнее
Квалификация ЧМ. 10 тур
18 ноября 19:45, Морис Дюфран
Бельгия
Завершен
7 - 0
Лихтенштейн
Матч окончен
88’
Шлегель
Ванакен   Диегу Морейра
75’
72’
Хаслер   Шлегель
72’
Нотаро   Вайсенхофер
Доку   Лукебакио
71’
де Кетеларе   Опенда
60’
Салемакерс   Троссард
60’
Тилеманс   Витцель
60’
  де Кетеларе
59’
58’
Люхингер   Хаслер
  де Кетеларе
57’
  Салемакерс
55’
  Мехеле
52’
46’
Киндл   Пицци
2тайм
Перерыв
  Доку
41’
  Доку
34’
18’
Геппель   Цюнд
  Ванакен
3’
Бельгия
Ламменс, Кастань, Теате, Мехеле, Менье, Ванакен, Раскин, Тилеманс, Доку, де Кетеларе, Салемакерс
Запасные: де Кейпер, Витцель, Сейс, де Винтер, Ванхаутте, Лукебакио, Троссард, Вермант, Опенда, Диегу Морейра, Пендерс, Зельс
1тайм
Лихтенштейн:
Бюхель, Геппель, Вольфингер, Хофер, Малин, Майер, Зеле, Хаслер, Люхингер, Киндл, Нотаро
Запасные: Кранц, Фозер, Саглам, Пицци, Саланович, Вольфингер, Шлегель, Обервадитцер, Цюнд, Оспельт, Вайсенхофер, Хаслер
Подробнее
Квалификация ЧМ. 10 тур
18 ноября 19:45, Хэмпден Парк
Шотландия
Завершен
4 - 2
Дания
Матч окончен
  Маклин
90’
+8’
Тирни
90’
+5’
  Тирни
90’
+3’
90’
Исаксен   Бирет
84’
Хейлунд   Нергор
81’
  Доргу
  Шенкленд
78’
Хики   Тирни
72’
64’
Дамсгор   Вестергор
Дайкс   Адамс
64’
Кристи   Шенкленд
64’
61’
Кристенсен
57’
  Хейлунд
2тайм
Перерыв
45’
Кристенсен
Доук   Маклин
21’
10’
Андерсен
  Мактоминей
3’
Шотландия
Гордон, Робертсон, Маккенна, Хэнли, Хики, Фергюсон, Макгинн, Мактоминей, Кристи, Доук, Дайкс
Запасные: Хендри, Маклин, Бэйн, Келли, Ралстон, Тирни, Ирвинг, Баррон, Херст, Шенкленд, Адамс
1тайм
Дания:
Шмейхель, Доргу, Кристенсен, Андерсен, Кристенсен, Хейбьерг, Юлманд, Дамсгор, Фрохольдт, Исаксен, Хейлунд
Запасные: Бруун Ларсен, Вестергор, Эриксен, Хойсберг, Нарти, О`Райли, Бирет, Хермансен, Йоргенсен, Нергор, Винд, Биллинг
Подробнее
Квалификация ЧМ. 10 тур
18 ноября 19:45, Ла Картуха
Испания
Завершен
2 - 2
Турция
Матч окончен
90’
+4’
Байындыр
89’
Эскихеллач
Фабиан Руис   Форнальс
83’
83’
Демирал   Акчичек
80’
Демирал
78’
Озджан   Каразор
78’
Кадыоглу   Эскихеллач
76’
Озджан
Ольмо   Фермин Лопес
74’
69’
Кахведжи   Сари
69’
Гюль   Мюльдюр
Алекс Баэна
68’
Ойарсабаль   Агехова
62’
Пино   Алекс Баэна
62’
  Ойарсабаль
62’
54’
  Озджан
Мерино   Ферран Торрес
46’
2тайм
Перерыв
42’
  Гюль
12’
Гюль
  Ольмо
4’
Испания
Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Льоренте, Фабиан Руис, Алеиш Гарсия, Мерино, Ольмо, Пино, Ойарсабаль
Запасные: Ремиро, Алекс Баэна, Барриос, Фермин Лопес, Агехова, Райя, Порро, Вивиан, Субименди, Форнальс, Иглесиас, Ферран Торрес
1тайм
Турция:
Байындыр, Кадыоглу, Челик, Сеюнджю, Демирал, Акайдин, Кекчю, Озджан, Кахведжи, Йылмаз, Гюль
Запасные: Каразор, Сари, Эскихеллач, Айдын, Йылдыз, Гюнок, Акчичек, Вурал, Чакыр, Гюлер, Кутуджу, Мюльдюр
Подробнее
Квалификация ЧМ. 10 тур
18 ноября 19:45, стадион Фадиля Вокрри
Косово
Завершен
1 - 1
Швейцария
Матч окончен
Реджбечай
90’
+4’
89’
Соу   Фасснахт
Муслия   Бериша
87’
Мурики   Ррахмани
87’
76’
Г. Джака   Зом
75’
Видмер   Шмидт
  Муслия
74’
Ррахмани   Красники
72’
69’
Варгас   Ридер
69’
Эмболо   Зекири
Аслани   Жегрова
63’
Ходжа   Забергя
62’
47’
  Варгас
2тайм
Перерыв
Ррахмани
10’
Косово
Мурич, Галлапени, Войвода, Алити, Ррахмани, Делова, Муслия, Реджбечай, Ходжа, Мурики, Аслани
Запасные: Рашица, Ррахмани, Бекай, Саипи, Красники, Бериша, Яшари, Красники, Забергя, Жегрова, Хайризи, Эмерлаху
1тайм
Швейцария:
Кобель, Р. Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер, Соу, Г. Джака, Эбишер, Варгас, Манзамби, Эмболо
Запасные: Ндойе, Зекири, Келлер, Аменда, Омерагич, Ридер, Зом, Байрами, Фасснахт, Мвого, Мухайм, Шмидт
Подробнее
Квалификация ЧМ. 10 тур
18 ноября 19:45, Френдс Арена
Швеция
Завершен
1 - 1
Словения
Матч окончен
90’
+6’
Шпорар   Горенц-Станкович
89’
Штурм   Млакар
88’
Элшник   Петрович
  Лундгрен
87’
Johansson
86’
Линделеф   Лагербильке
84’
72’
Карничник
69’
Сешлар   Хорват
Бардагжи   Бернхардссон
66’
Сванберг   Johansson
66’
Крафт   Гудмундссон
65’
64’
  Элшник
2тайм
Перерыв
Сема   Форсберг
38’
Зенели
24’
Швеция
Виделль-Сеттерстрем, Свенссон, Линделеф, Старфельт, Крафт, Сема, Сванберг, Зенели, Лундгрен, Лидберг, Бардагжи
Запасные: Johansson, Исак, Нюгрен, Тернквист, Гудмундссон, Карлстрем, Бернхардссон, Айяри, Нордфельдт, Хин, Лагербильке, Форсберг
1тайм
Словения:
Векич, Янжа, Карничник, Балковец, Бийол, Дркушич, Штурм, Элшник, Гнезда-Черин, Сешлар, Шпорар
Запасные: Лебан, Горенц-Станкович, Хорват, Ловрич, Млакар, Петрович, Турк, Брекало, Зец, Вербич, Светлин, Випотник
Подробнее
Квалификация ЧМ. 10 тур
18 ноября 19:45, ZTE-Арена
Беларусь
Завершен
0 - 0
Греция
Матч окончен
88’
Рецос
83’
Манталос   Курбелис
Лисакович   Барковский
78’
69’
Масурас   Карецас
Громыко   Концевой
68’
Хвалько   Калинин
67’
64’
Сиопис   Триантис
64’
Тетте   Костулас
Хвалько
50’
Малашевич   Мельниченко
46’
2тайм
Перерыв
Беларусь
Лапоухов, Бегунов, Хвалько, Забелин, Демченко, Громыко, Малькевич, Эбонг, Яблонский, Малашевич, Лисакович
Запасные: Иванов, Шестюк, Калинин, Пигас, Барковский, Варданян, Белов, Плотников, Концевой, Мельниченко
1тайм
Греция:
Влаходимос, Цимикас, Хацидьякос, Рецос, Рота, Сиопис, Зафеирис, Манталос, Цолис, Масурас, Тетте
Запасные: Кульеракис, Триантис, Цолакис, Ваяннидис, Курбелис, Музакитис, Костулас, Мандас, Вихос, Михайлидис, Карецас
Подробнее
Квалификация ЧМ. 10 тур
18 ноября 19:45, Васил Левски
Болгария
Завершен
2 - 1
Грузия
Матч окончен
Крастев   Чочев
89’
88’
  Лочошвили
86’
Китейшвили   Абуашвили
Митов
84’
76’
Давиташвили   Гулиашвили
Русев   Минчев
76’
Стоянов   Шопов
76’
Димитров   Николов
60’
Десподов   Петков
60’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Квилитая
31’
Меквабишвили   Квилитая
30’
Китейшвили
  Крастев
24’
  Русев
10’
Болгария
Митов, Петров, Велков, Димитров, Георгиев, Димитров, Крастев, Груев, Стоянов, Русев, Десподов
Запасные: Петков, Божев, Евтимов, Йорданов, Попов, Божинов, Краев, Чочев, Шопов, Минчев, Николов, Чернев
1тайм
Грузия:
Мамардашвили, Цитаишвили, Лочошвили, Кашия, Гочолейшвили, Китейшвили, Кочорашвили, Меквабишвили, Кварацхелия, Зивзивадзе, Давиташвили
Запасные: Мамучашвили, Абуашвили, Квернадзе, Табатадзе, Гугешашвили, Бериашвили, Квилитая, Ноникашвили, Кереселидзе, Aleksandre Narimanidze, Ломинадзе, Гулиашвили
Подробнее
Квалификация ЧМ. 10 тур
18 ноября 19:45, Илие Оанэ
Румыния
Завершен
7 - 1
Сан-Марино
Матч окончен
89’
Голинуччи
87’
Панкотти   Капикьони
  Мунтяну
86’
84’
Риккарди
  Рациу
82’
  Хаджи
76’
75’
Джакопетти   Витайоли
Ман   Петрила
75’
63’
Фаббри   Този
Тэнасе   Хаджи
63’
Бырлиджа   Мунтяну
63’
  Валентини
57’
Скречу   Марин
46’
Драгомир   Олару
46’
46’
Росси   Бенвенути
2тайм
Перерыв
  Ман
42’
41’
Джакопетти
41’
Панкотти
  Баярам
29’
  Росси
13’
2’
  Джакопетти
Румыния
Тырновану, Банку, Эйссат, Гицэ, Рациу, Тэнасе, Скречу, Драгомир, Баярам, Бырлиджа, Ман
Запасные: Марин, Микулеску, Раду, Мунтяну, Сореску, Петрила, Аиоани, Раковитан, Рус, Кипчу, Олару, Хаджи
1тайм
Сан-Марино:
Коломбо, Риккарди, Росси, Фаббри, Валентини, Дзаннони, Муларони, Касадеи, Голинуччи, Панкотти, Джакопетти
Запасные: Дзаволи, Бенвенути, Този, Берарди, Сенсоли, Витайоли, Де Анджелис, Чеволи, Ладзари, Капикьони
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
