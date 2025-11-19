Квалификация ЧМ-2026. Испания сыграла вничью с Турцией, Беларусь – с Грецией, Бельгия забила 7 голов Лихтенштейну

В Европе прошли матчи 10-го тура квалификации ЧМ-2026.

Во вторник сборная Испании сыграла вничью с командой Турции (2:2), Бельгия разгромила Лихтенштейн (7:0), Беларусь поделила очки с Грецией (0:0).

Квалификация ЧМ-2026

Европа

10-й тур

Квалификация ЧМ. 10 тур 18 ноября 19:45, Ла Картуха Испания Завершен 2 - 2 Турция Матч окончен 90’ +4’ Байындыр 89’ Эскихеллач Фабиан Руис Форнальс 83’ 83’ Демирал Акчичек 80’ Демирал 78’ Озджан Каразор 78’ Кадыоглу Эскихеллач 76’ Озджан Ольмо Фермин Лопес 74’ 69’ Кахведжи Сари 69’ Гюль Мюльдюр Алекс Баэна 68’ Ойарсабаль Агехова 62’ Пино Алекс Баэна 62’ Ойарсабаль

62’ 54’ Озджан

Мерино Ферран Торрес 46’ 2 тайм Перерыв 42’ Гюль

12’ Гюль Ольмо

4’ Испания Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Льоренте, Фабиан Руис, Алеиш Гарсия, Мерино, Ольмо, Пино, Ойарсабаль Запасные: Ремиро, Алекс Баэна, Барриос, Фермин Лопес, Агехова, Райя, Порро, Вивиан, Субименди, Форнальс, Иглесиас, Ферран Торрес 1 тайм Турция: Байындыр, Кадыоглу, Челик, Сеюнджю, Демирал, Акайдин, Кекчю, Озджан, Кахведжи, Йылмаз, Гюль Запасные: Каразор, Сари, Эскихеллач, Айдын, Йылдыз, Гюнок, Акчичек, Вурал, Чакыр, Гюлер, Кутуджу, Мюльдюр

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

