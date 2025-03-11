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Гуайре заявил, что «Барса» пыталась его подкупить больше 20 лет назад, чтобы он перешел в клуб: «Решак сказал: «Мы заплатим тебе под столом». Я был в шоке»

Бывший испанский футболист обвинил «Барселону» в попытке подкупа.

Антонио Гуайре выступал за «Лас-Пальмас» с 2000 по 2001 год. В 2001-м он перешел в «Вильярреал».

«Дважды я был близок к переходу в «Барселону». Когда мне было 20 лет, я играл за «Лас-Пальмас», я сел в самолет и полетел в Барселону. Никто об этом не знал... Там я пообедал с Карлесом Решаком, который был спортивным директором. Он мне сказал: «Мы заплатим тебе денег под столом, ты ведь из скромной семьи».

Они предложили мне остаться в «Лас-Пальмасе», чтобы продолжать развиваться, а позже – «мы заплатим тебе под столом». Черные деньги? Да, именно так. Это был первый раз. Я был в шоке.

Сезон закончился, и «Вильярреал» заплатил за меня 6 миллионов», – сказал 44-летний бывший нападающий «Вильярреала» Гуайре в интервью каналу Curios@s на YouTube. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoБарселона
logoАнтонио Гуайре
logoЛа Лига
деньги
logoЛас-Пальмас
Карлес Решак
logoВильярреал
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