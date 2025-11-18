Губерниев за пиво на стадионах: «Это футбольный напиток, на ЧМ в России все было в порядке. Экономическая и общественная ситуация подталкивают клубы к тому, что они должны зарабатывать сами»
Дмитрий Губерниев: пиво – футбольный напиток.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поддержал возвращение пива на стадионы.
«И экономическая ситуация, и общественная подталкивают клубы к тому, что они должны самостоятельно пополнять свои бюджеты, зарабатывать, в том числе и на стадионах. Поэтому думаю, что закон этот примут, и пиво на наших аренах будут продавать.
Ничего плохого в этом я не вижу. Мы проходили это и на чемпионате мира по футболу в России, все было в порядке. Пиво – это футбольный напиток, хотя я сам пью исключительно безалкогольное», – сказал Губерниев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «ВсеПроСпорт»
